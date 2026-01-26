Директор Ароновой опровергла информацию о проблемах со здоровьем актрисы

Информация о том, что у народной артистки РФ Марии Ароновой якобы возникли проблемы со здоровьем, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости рассказала директор актрисы Наталья Дмитрюкова.

СМИ: Актера Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением

Как пишет Telegram-канал Mash, Аронова якобы пожаловалась врачам на долгие и мучительные приступы икоты и медики выявили у неё серьёзные повреждения внутренних органов.

«Это все неправда. Мария Валерьевна чувствует себя прекрасно», - отметила Дмитрюкова.

Ранее концертный директор народного артиста РФ Юрия Антонова опроверг сообщения о том, что певец прекращает отказался от гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: онлайн-кинотеатр START
ТЕГИ:ОпровержениеКультураЗдоровьеНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры