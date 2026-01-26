Директор Ароновой опровергла информацию о проблемах со здоровьем актрисы

Как пишет Telegram-канал Mash, Аронова якобы пожаловалась врачам на долгие и мучительные приступы икоты и медики выявили у неё серьёзные повреждения внутренних органов.

«Это все неправда. Мария Валерьевна чувствует себя прекрасно», - отметила Дмитрюкова.

Ранее концертный директор народного артиста РФ Юрия Антонова опроверг сообщения о том, что певец прекращает отказался от гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

