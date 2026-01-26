«Уникальный случай!»: Хирург оценил шансы Шумахера встать на ноги

У знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера есть все шансы на восстановление после тяжелых травм, главные факторы успеха — уход за телом и зарядка для ума, сказал НСН Владимир Хорошев.

Восстановление автогонщика, семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера после тяжелой травмы вполне возможно, важно правильно ухаживать за ним, заявил НСН сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Шумахер, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году, уже не прикован к постели и передвигается на инвалидной коляске, сообщает издание Daily Mail. Хорошев назвал подобный прогресс уникальным случаем в медицине.

«Это крайне редкий, почти уникальный случай, хотя подобное бывало. С одной стороны, мозг — очень пластичный орган, в нем есть стволовые клетки, которые способны рождать новые нейроны. Более того, некоторые отделы мозга могут брать на себя функционал поврежденных отделов и замещать функции погибших отделов мозга. Словом, мозг может перестраиваться. Но ситуация осложняется тем, что в состоянии комы, в котором некоторое время находился Шумахер, есть депривация, лишение нагрузки от органов чувств», — сказал Хорошев.

Собеседник НСН также оценил вероятность того, что Шумахер сможет когда-нибудь встать на ноги.

«Мы не знаем, насколько сильно у него были повреждены отделы мозга и какие это отделы. В художественной литературе писателем с медицинским образованием описан случай, когда молодой человек после тяжелой травмы (влетел на краденом мопеде головой в сцепку трамвайного вагона) не только успешно окончил школу, но и стал известным ученым. В любом случае нужно надеяться. Самое главное — уход за больным: нужно следить, чтобы у него не было пролежней, чтобы кожа была сухой, без раздражений, массировать его, поворачивая, с помощью специального массажного масла, следить, чтобы не образовывались контрактуры, когда сустав блокируется от сгибания. Также нужна зарядка для мозга: с человеком нужно разговаривать, поскольку чаще всего депривация неполная, больные, может, даже неосознанно, слышат, что происходит вокруг. Разговор с ними, чтение им книг позволяет поддерживать интеллектуальный уровень, иначе мозг стремительно деградирует. Уход за телом и уход за мозгом — две вещи, необходимые для того, чтобы была надежда на восстановление», — подытожил он.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в 2013 году и длительное время оставался подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Шумахера назвали лучшим пилотом в истории команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
