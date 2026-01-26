«Уникальный случай!»: Хирург оценил шансы Шумахера встать на ноги
У знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера есть все шансы на восстановление после тяжелых травм, главные факторы успеха — уход за телом и зарядка для ума, сказал НСН Владимир Хорошев.
Восстановление автогонщика, семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера после тяжелой травмы вполне возможно, важно правильно ухаживать за ним, заявил НСН сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.
Шумахер, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году, уже не прикован к постели и передвигается на инвалидной коляске, сообщает издание Daily Mail. Хорошев назвал подобный прогресс уникальным случаем в медицине.
«Это крайне редкий, почти уникальный случай, хотя подобное бывало. С одной стороны, мозг — очень пластичный орган, в нем есть стволовые клетки, которые способны рождать новые нейроны. Более того, некоторые отделы мозга могут брать на себя функционал поврежденных отделов и замещать функции погибших отделов мозга. Словом, мозг может перестраиваться. Но ситуация осложняется тем, что в состоянии комы, в котором некоторое время находился Шумахер, есть депривация, лишение нагрузки от органов чувств», — сказал Хорошев.
Собеседник НСН также оценил вероятность того, что Шумахер сможет когда-нибудь встать на ноги.
«Мы не знаем, насколько сильно у него были повреждены отделы мозга и какие это отделы. В художественной литературе писателем с медицинским образованием описан случай, когда молодой человек после тяжелой травмы (влетел на краденом мопеде головой в сцепку трамвайного вагона) не только успешно окончил школу, но и стал известным ученым. В любом случае нужно надеяться. Самое главное — уход за больным: нужно следить, чтобы у него не было пролежней, чтобы кожа была сухой, без раздражений, массировать его, поворачивая, с помощью специального массажного масла, следить, чтобы не образовывались контрактуры, когда сустав блокируется от сгибания. Также нужна зарядка для мозга: с человеком нужно разговаривать, поскольку чаще всего депривация неполная, больные, может, даже неосознанно, слышат, что происходит вокруг. Разговор с ними, чтение им книг позволяет поддерживать интеллектуальный уровень, иначе мозг стремительно деградирует. Уход за телом и уход за мозгом — две вещи, необходимые для того, чтобы была надежда на восстановление», — подытожил он.
Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в 2013 году и длительное время оставался подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее Шумахера назвали лучшим пилотом в истории команды Scuderia Ferrari в «Формуле 1». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Без поддержки - никуда: Художник должен иметь заказ от государства
- «Уникальный случай!»: Хирург оценил шансы Шумахера встать на ноги
- Ушли «фанфурики»: Депутат Хамзаев увидел снижение градуса алкоголя у россиян
- Дерзость и флер Балабанова: Чего ждать от продолжения сериала «Дети перемен»
- Киркоров выплатил компании «Культурная служба» 4,5 млн рублей
- Гражданин России погиб в Японии при сходе лавины
- Начинаем с эскиза: Цена на произведение искусства стартует от 5-10 тысяч рублей
- Россия стала второй в мировом рейтинге уровня военной мощи
- Культуролог описала портрет классического коллекционера
- Песков: Территориальная часть «формулы Анкориджа» является принципиальной для РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru