Собеседник НСН также оценил вероятность того, что Шумахер сможет когда-нибудь встать на ноги.

«Мы не знаем, насколько сильно у него были повреждены отделы мозга и какие это отделы. В художественной литературе писателем с медицинским образованием описан случай, когда молодой человек после тяжелой травмы (влетел на краденом мопеде головой в сцепку трамвайного вагона) не только успешно окончил школу, но и стал известным ученым. В любом случае нужно надеяться. Самое главное — уход за больным: нужно следить, чтобы у него не было пролежней, чтобы кожа была сухой, без раздражений, массировать его, поворачивая, с помощью специального массажного масла, следить, чтобы не образовывались контрактуры, когда сустав блокируется от сгибания. Также нужна зарядка для мозга: с человеком нужно разговаривать, поскольку чаще всего депривация неполная, больные, может, даже неосознанно, слышат, что происходит вокруг. Разговор с ними, чтение им книг позволяет поддерживать интеллектуальный уровень, иначе мозг стремительно деградирует. Уход за телом и уход за мозгом — две вещи, необходимые для того, чтобы была надежда на восстановление», — подытожил он.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах в 2013 году и длительное время оставался подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

