В Госдуме заявили, что запрет «решебников» приведет школьников к мошенникам
Блокировка сайтов с ответами на школьные задания и экзамены может привести школьников в даркнет и к мошенникам. Об этом в своих соцсетях заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
По его словам, нельзя ставить школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией.
«В такой логике можно дойти и до запрета сайтов с ответами на кроссворды», - указал парламентарий.
Также он отметил, что для решения проблем образования следует разгрузить школьную программу таким образом, «подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать».
Ранее в Минпросвещения РФ подготовили законопроект, запрещающий распространение готовых школьных домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, подразумевающий блокировку сайтов с такими материалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
