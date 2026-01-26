В Госдуме заявили, что запрет «решебников» приведет школьников к мошенникам

По его словам, нельзя ставить школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией.

«В такой логике можно дойти и до запрета сайтов с ответами на кроссворды», - указал парламентарий.

Также он отметил, что для решения проблем образования следует разгрузить школьную программу таким образом, «подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать».

Ранее в Минпросвещения РФ подготовили законопроект, запрещающий распространение готовых школьных домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, подразумевающий блокировку сайтов с такими материалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

