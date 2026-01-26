«Домашнее обучение связано чаще всего со здоровьем, это медицинские показатели. Ученик остается частью школы, организуется домашнее обучение со стороны школы. А семейное образование – это право родителей, грубо говоря, отчислить ребенка из школы и брать на себя ответственность по его обучению. Они могут сами учить или кого-то нанимать. Но при этом привязка к школе остается, там ребенок проходит аттестацию. Школа сама определяет, как часто происходит аттестация – раз в год или раз в четверть, например. Если ребенок эту аттестацию не проходит, он будет возвращен в школу», - пояснил он.

По словам Казакова, иногда семейное обучение может быть даже эффективнее.

«Я за то, чтобы сохранить такую форму обучения. Есть такие случаи в жизни, когда государственная система не дает возможности получать образование. Например, это может касаться особенностей самого ребенка, это может быть связано с семейными обстоятельствами. Иногда такая форма обучения – ошибка, но иногда нет, иногда это даже эффективнее. В больших городах это не проблема, а в небольших населенных пунктах этим и так нечасто пользуются. Поэтому отменять такой формат точно не стоит. Никакие ужесточения я не поддерживаю. Сейчас оптимальный вариант работы такой системы, не нужно вмешиваться в эту среду. У нас это все работает десятилетиями», - заключил собеседник НСН.

Онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости. Об этом в беседе с НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.

