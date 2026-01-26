Ужесточать нельзя: Учителя защитили семейное обучение школьников

Дмитрий Казаков заявил НСН, что школьники на семейном обучении сегодня и так проходят обязательную аттестацию. 

Зачастую семейный формат обучения – это единственный вариант для школьника получить образование, ужесточать эту схему нельзя, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением внести изменения в порядок перевода на семейную форму обучения, пишет РБК. По словам депутата, дети, которые находятся на такой форме обучения, показывают более низкие результаты, чем посещающие школу. В связи с этим Вольфсон предложил утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. Он также предложил дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию. Казаков уверен, что ужесточения не нужны.

«Домашнее обучение связано чаще всего со здоровьем, это медицинские показатели. Ученик остается частью школы, организуется домашнее обучение со стороны школы. А семейное образование – это право родителей, грубо говоря, отчислить ребенка из школы и брать на себя ответственность по его обучению. Они могут сами учить или кого-то нанимать. Но при этом привязка к школе остается, там ребенок проходит аттестацию. Школа сама определяет, как часто происходит аттестация – раз в год или раз в четверть, например. Если ребенок эту аттестацию не проходит, он будет возвращен в школу», - пояснил он.

По словам Казакова, иногда семейное обучение может быть даже эффективнее.

«Я за то, чтобы сохранить такую форму обучения. Есть такие случаи в жизни, когда государственная система не дает возможности получать образование. Например, это может касаться особенностей самого ребенка, это может быть связано с семейными обстоятельствами. Иногда такая форма обучения – ошибка, но иногда нет, иногда это даже эффективнее. В больших городах это не проблема, а в небольших населенных пунктах этим и так нечасто пользуются. Поэтому отменять такой формат точно не стоит. Никакие ужесточения я не поддерживаю. Сейчас оптимальный вариант работы такой системы, не нужно вмешиваться в эту среду. У нас это все работает десятилетиями», - заключил собеседник НСН.

Онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости. Об этом в беседе с НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.

