Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 44 тысячи
Число погибших в секторе Газа с 7 октября прошлого года превысило 44 тысячи, пострадали свыше 104 тысяч, сообщило министерство здравоохранения Газы.
Согласно данным, жертвами израильских ударов стали 44 056 человек, число подстрадавших достигло 104 268 человек. Министерство отметило, что за последние сутки в секторе Газа пострадали 176 человек, погиб 71 человек.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Израилем жилого района на севере сектора Газа увеличилось до 66 человек. Огонь велся в окрестностях больницы Камаль Адван, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru