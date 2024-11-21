Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 44 тысячи

Согласно данным, жертвами израильских ударов стали 44 056 человек, число подстрадавших достигло 104 268 человек. Министерство отметило, что за последние сутки в секторе Газа пострадали 176 человек, погиб 71 человек.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате обстрела Израилем жилого района на севере сектора Газа увеличилось до 66 человек. Огонь велся в окрестностях больницы Камаль Адван, передает «Радиоточка НСН».

