СМИ: Желание Трампа остановить дедолларизацию ведут к обратному эффекту
Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа остановить дедолларизацию стран БРИКС могут привести к обратному эффекту, сообщает агентство Bloomberg.
Как считают эксперты, это подталкивает страны совместно искать альтернативы доллару. Публичные обещания Трампа увеличить ввозные пошлины повышают волатильность на валютном рынке, что подрывает доверие к доллару.
По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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