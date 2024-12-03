СМИ: Желание Трампа остановить дедолларизацию ведут к обратному эффекту

Как считают эксперты, это подталкивает страны совместно искать альтернативы доллару. Публичные обещания Трампа увеличить ввозные пошлины повышают волатильность на валютном рынке, что подрывает доверие к доллару.

По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

