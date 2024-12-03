СМИ: Желание Трампа остановить дедолларизацию ведут к обратному эффекту

Попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа остановить дедолларизацию стран БРИКС могут привести к обратному эффекту, сообщает агентство Bloomberg.

Пушков считает, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары из стран БРИКС нереализуемы

Как считают эксперты, это подталкивает страны совместно искать альтернативы доллару. Публичные обещания Трампа увеличить ввозные пошлины повышают волатильность на валютном рынке, что подрывает доверие к доллару.

По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БриксСШАДедолларизацияДональд Трамп

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