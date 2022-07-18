Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор на поставки газа в Европу
Компания «Газпром» объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на письмо российской компании от 14 июля, в котором речь идёт как минимум об одном крупном потребителе. «Газпром» отмечает, что не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за по независящим от компании «чрезвычайным» причинам
Источник Reuters утверждает, что письмо касается газопровода «Северный поток», который является основным маршрутом поставок в Германию и за её пределы. По его словам, подобная мера может привести к к эскалации напряжённости между Россией и Западом из-за специальной военной операции РФ на Украине.
Ранее власти Канады объявили, что в Германию была отправлена турбина Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля, сообщает RT.
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