Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор на поставки газа в Европу

Агентство ссылается на письмо российской компании от 14 июля, в котором речь идёт как минимум об одном крупном потребителе. «Газпром» отмечает, что не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за по независящим от компании «чрезвычайным» причинам

Источник Reuters утверждает, что письмо касается газопровода «Северный поток», который является основным маршрутом поставок в Германию и за её пределы. По его словам, подобная мера может привести к к эскалации напряжённости между Россией и Западом из-за специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее власти Канады объявили, что в Германию была отправлена турбина Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля, сообщает RT.

