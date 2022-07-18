В МИД Австрии заявили, что ЕС не обсуждает отказ от российского газа
Европа не обсуждает отказ от российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Как отметил глава МИД, Вена изначально выступала за введение санкций, которые затронут Россию, а не вернутся «бумерангом» в Евросоюз.
«Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из РФ. – НСН), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали: это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас», — цитирует министра радио Sputnik.
Шалленберг добавил, что необходимо быть реалистами, «даже если это эмоционально неприятно».
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