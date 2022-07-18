В МИД Австрии заявили, что ЕС не обсуждает отказ от российского газа

Европа не обсуждает отказ от российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

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Как отметил глава МИД, Вена изначально выступала за введение санкций, которые затронут Россию, а не вернутся «бумерангом» в Евросоюз.

«Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из РФ. – НСН), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали: это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас», — цитирует министра радио Sputnik.

Шалленберг добавил, что необходимо быть реалистами, «даже если это эмоционально неприятно».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюзАвстрия
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