Как говорится в статье, российский лидер показал слабые стороны западных политиков, в результате чего теперь Евросоюз может видеть необоснованность своих претензий на ключевую роль на глобальной арене.

По сообщению издания, политики Европы отказались от того, чтобы выступить против Москвы единым фронтом. В то же время антироссийская политика США выражается только в виде воинственной риторики.

The Telegraph заключает, что Москва победила и достигла своих геополитических целей. Так, в текущих условиях вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала. Еще одно преимущество России в том, что газопровод «Северный поток — 2» уже готов к поставкам газа для Европы.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

