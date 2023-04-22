СМИ: затопленное США в 1942 году судно с телами пленных нашли в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море обнаружили японский корабль Montevideo Maru с телами 850 австралийских военнопленных, пишет американская газета The New York Times.

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Судно, которое принадлежало Японии, потопили американцы в ходе Второй мировой войны в 1942 году. На нём перевозили военнопленных с островов Океании в Китай. В основном пленные были из Австралии. Во время атаки экипаж подводной лодки Воздушно-морских сил США не был осведомлен о том, что судно использовалось для перевозки пленных.

После десятилетних поисков корабль нашли около северо-западного побережья филиппинского острова Лусон. Он находился на глубине более четырех тысяч метров.

Ранее вице-адмирал Петр Святашов подтвердил «Радиоточке НСН», что подводный «ядерный беспилотник» КНДР в состоянии спровоцировать радиоактивное цунами.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Лыскин
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