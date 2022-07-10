СМИ: застреливший Абэ признался, что пытался сделать бомбу

Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает Kyodo со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах страны.

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Мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются.

Отмечается, что утром 10 июля Ямагами передали в ведение прокуратуры.

Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ смогли убить из-за недостаточно хорошей охраны. Для законопослушной страны политические разборки с огнестрельным оружием – шок.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияСиндзо Абэ
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