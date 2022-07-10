СМИ: застреливший Абэ признался, что пытался сделать бомбу
Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался, что пытался сделать бомбу, сообщает Kyodo со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах страны.
Мужчина изготовил несколько единиц огнестрельного оружия. Другие подробности не сообщаются.
Отмечается, что утром 10 июля Ямагами передали в ведение прокуратуры.
Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ смогли убить из-за недостаточно хорошей охраны. Для законопослушной страны политические разборки с огнестрельным оружием – шок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- СМИ: застреливший Абэ признался, что пытался сделать бомбу
- В Роспотребнадзоре рассказали о схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
- Москва уступила Петербургу в индексе стоимости жизни
- СМИ: Джонсон может уйти из политики
- Стало известно, что может испортить вкус шашлыка
- Пушков выступил с предупреждением для лидеров Запада
- За сутки в России выявили более 3,5 тысяч новых случаев COVID-19
- Семья отравилась газом в Краснодаре
- Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов
- СМИ: девушек накачали наркотиками на вечеринке с участием Шольца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru