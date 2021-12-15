СМИ: запуск «Северного потока — 2» может снизить стоимость газа в Европе
Запуск российского проекта «Северный поток — 2» и рост поставок газа из РФ может привести к снижению цен на это топливо в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.
По его словам, в среднесрочной перспективе цены будут зависеть от динамики спроса в Азии, поставок из США и России. На стоимость газа, скорее всего, влияет неблагоприятный новостной фон по поводу сроков запуска трубопровода.
Напомним, стоимость газа в Европе впервые с начала октября превысила отметку в $1400 за тысячу куб. м. По данным экспертов, рост спроса на топливо вызван ростом потребления газа в Европе и мире.
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