Доходы «Газпрома» от экспорта газа за год выросли вдвое
Доходы компании «Газпром» от экспорта газа за период с января по октябрь 2021 года выросли вдвое. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Отмечается, что доходы «Газпрома» достигли $39,6 млрд. При этом экспортная цена российского газа в октябре выросла на 44% по отношению к предыдущему месяцу и достигла $443,6 долларов за тысячу куб. м. Кроме того, увеличились и поставки газа, прирост в сравнении с прошлым годом составил 5,7% .
ФТС отмечает, что экспорт газа в октябре уменьшился на 9,3% в месячном выражении, однако рост цен скомпенсировал этот процесс.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что министр иностранных дел Германии пытается продолжить «зеленую» линию в новом правительстве, однако выказывает плохую осведомленность в энергетической сфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru