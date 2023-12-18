СМИ: запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной
18 декабря 202305:30
Запущенная Северной Кореей ракета, вероятно, относится к классу межконтинентальных, сообщает ТАСС.
Об этом заявили японские телевизионные каналы со ссылкой на правительственный источник в Токио.
Максимальная высота полета запущенной ракеты может превысить 6 тысяч километров.
Ракета полетела в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru