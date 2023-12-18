СМИ: запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной

Запущенная Северной Кореей ракета, вероятно, относится к классу межконтинентальных, сообщает ТАСС.

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Об этом заявили японские телевизионные каналы со ссылкой на правительственный источник в Токио.

Максимальная высота полета запущенной ракеты может превысить 6 тысяч километров.

Ракета полетела в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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