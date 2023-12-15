СМИ: КНДР планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты

Разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты уже в декабре, пишет Bloomberg.

Отмечается, что подобная демонстрация силы будет сигналом для американских властей от КНДР.

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Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе виртуальной встречи призвали к изъятию оружия массового поражения и баллистических ракет у КНДР. Также страны G7 выступили с призывом к Ирану отказаться от развития ядерной программы. По их мнению, Тегеран не предоставил доказательств, что разработки будут использоваться только в мирных целях.

Северная Корея 22 ноября провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР

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