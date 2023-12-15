СМИ: КНДР планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты

Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе виртуальной встречи призвали к изъятию оружия массового поражения и баллистических ракет у КНДР. Также страны G7 выступили с призывом к Ирану отказаться от развития ядерной программы. По их мнению, Тегеран не предоставил доказательств, что разработки будут использоваться только в мирных целях.

Северная Корея 22 ноября провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря, напоминает «Радиоточка НСН».

