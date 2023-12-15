СМИ: КНДР планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты
Разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты уже в декабре, пишет Bloomberg.
Отмечается, что подобная демонстрация силы будет сигналом для американских властей от КНДР.
Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе виртуальной встречи призвали к изъятию оружия массового поражения и баллистических ракет у КНДР. Также страны G7 выступили с призывом к Ирану отказаться от развития ядерной программы. По их мнению, Тегеран не предоставил доказательств, что разработки будут использоваться только в мирных целях.
Северная Корея 22 ноября провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря, напоминает «Радиоточка НСН».
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