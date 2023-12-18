СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

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Она полетела в сторону Японского моря.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты уже в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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