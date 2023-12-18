СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря
18 декабря 202304:29
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.
Она полетела в сторону Японского моря.
Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты уже в декабре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru