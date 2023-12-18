СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря

Путин: РФ не может себе позволить стать чьим-то сателлитом Никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение Власти РФ не планируют национализацию пивоваренной компании «Балтика» В Екатеринбурге арестован бывший вице-премьер Забайкальского края Игорь Дубровин Писатель Юрий Поляков рассказал НСН о своей новой книге