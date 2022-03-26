СМИ: Западу придется нарушить свои санкции из-за решения о переводе оплаты за газ в рубли
Решение России о переводе оплаты за природный газ в рубли для недружественных стран «ошарашило Запад». Об этом пишет Spiegel.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за топливо в российскую валюту, подчеркнув, что нет смысла поставлять российские товары в Евросоюз и США, получая оплату в их валюте.
Немецкий журнал отмечает, что решение Москвы вызвало растерянность в энергетических концернах и министерствах экономики европейских стран. По словам экономиста Йенса Зюдекума, российский лидер вынуждает ЕС «обойти собственные санкции».
При этом эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что РФ своими действиями пытается укрепить рубль: если Западу придется покупать рубли за доллары и евро, курс российской валюты возрастет. В свою очередь, экономист Клаус-Юрген Герн допустил, что Банк России начнет продавать рубли европейским потребителям газа через российские банки. Это стабилизует валюту и поставит западные страны в трудное положение, так как «западные санкции будут выглядеть абсурдно».
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