СМИ: Западу невыгодна конфискация российских активов

Конфискация активов России невыгодна западным странам, так как это может привести к экономическим последствиям, сообщает Financial Times.

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В этом случае другие страны могли бы вывести свои активы из западной юрисдикции и отказаться от накопления больших резервов. Кроме того, если бы другие страны задумывались о выводе своих средств с Запада, они бы уже это сделали.

Даже если государства захотят вывести свои активы, чтобы они не повторили судьбу российских, размещать их негде, кроме КНР, что невыгодно как экономически, так и политически.

Как стало известно ранее, Запад и Россия состязаются в угрозах о санкциях в отношении иностранных активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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