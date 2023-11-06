СМИ: Западу невыгодна конфискация российских активов

В этом случае другие страны могли бы вывести свои активы из западной юрисдикции и отказаться от накопления больших резервов. Кроме того, если бы другие страны задумывались о выводе своих средств с Запада, они бы уже это сделали.

Даже если государства захотят вывести свои активы, чтобы они не повторили судьбу российских, размещать их негде, кроме КНР, что невыгодно как экономически, так и политически.

Как стало известно ранее, Запад и Россия состязаются в угрозах о санкциях в отношении иностранных активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

