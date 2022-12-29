СМИ: Западу не поставить экономику России на колени в 2023 году
Несмотря на прогнозы экспертов из Европы и США, российская экономика хорошо держится в условиях ограничений, сообщает Deutschlandfunk.
«Все прогнозы сходятся на том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику», – заявили радиостанции аналитики Deutsche Bank и Международного валютного фонда.
По словам экспертов, российская экономика устойчива благодаря высоким ценам на энергоносители на мировых рынках. Это позволило Москве получать доход даже при снижении объемов экспорта.
Другим фактором называется присутствие западных компаний на российском рынке.
Ранее журналист Эдуард Штайнер заявил, что экономика России успешнее противостоит западным санкциям, чем предполагалось, и даже Международный валютный фонд прогнозирует спад ВВП страны лишь на «жалкие» 3,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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