Автор статьи отметила, что эпоха «излюбленного экономического оружия» Вашингтона подходит к концу. Она подчеркнула, что вседозволенность США вызвала сопротивление мира.

В качестве примера эксперт назвала три наиболее «убедительных» ответа Москвы и Пекина на санкции США. Среди них, в частности, создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют России и Китаю не использовать американский доллар.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что болезненные последствия санкций, принятых в отношении России, для стран Евросоюза будут только нарастать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

