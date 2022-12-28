СМИ: Россия и Китай победили в борьбе с санкциями США

Россия и Китай победили борьбе с экономическими санкциями Соединенных Штатов. Об этом заявило издание Foreign Affairs.

США в очередной раз расширили санкции в отношении России

Автор статьи отметила, что эпоха «излюбленного экономического оружия» Вашингтона подходит к концу. Она подчеркнула, что вседозволенность США вызвала сопротивление мира.

В качестве примера эксперт назвала три наиболее «убедительных» ответа Москвы и Пекина на санкции США. Среди них, в частности, создание двусторонних валютных свопов, которые позволяют России и Китаю не использовать американский доллар.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что болезненные последствия санкций, принятых в отношении России, для стран Евросоюза будут только нарастать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияСШАСанкции
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