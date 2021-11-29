СМИ: Западу грозит катастрофа в случае союза РФ и КНР

«Сотрудничество между Китаем и Россией и объединяющая их общая обеспокоенность действиями Запада — перспектива действительно ужасающая», — заявила она.

Страх представляют масштабы власти России и Китая и экономическая мощь Пекина. По данным эксперта, Москва и Пекин укрепляют сотрудничество на фоне учений, которые США проводят у российских границ.

«Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то они захотят приструнить Америку по нескольким направлениям», — отметила Соукинс.

Как сообщалось ранее, организуемый США «Саммит за демократию» способствует разжиганию идеологической конфронтации и созданию «разделительных линий» в мире. Об этом говорится в совместной статье послов РФ и КНР в США Анатолия Антонова и Цинь Гана для The National Interest.

