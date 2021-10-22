Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе, Россия и Китай, смогут превзойти США по военной мощи. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала CNN.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас», — заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что тревожиться можно лишь из-за действий РФ и КНР, которые могут побудить эти страны «совершить серьезные ошибки».