Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе, Россия и Китай, смогут превзойти США по военной мощи. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала CNN.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас», — заявил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что тревожиться можно лишь из-за действий РФ и КНР, которые могут побудить эти страны «совершить серьезные ошибки».

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Кроме того, он отметил, что США готовы защитить Тайвань в случае возможной военной агрессии со стороны Китая.

«У нас есть обязательство делать это», — подчеркнул американский лидер.

Также президент США заявил, что не хочет холодной войны с Китаем. Однако, по словам Байдена, Пекину необходимо знать, что США «не отступят» и «не изменят какие-либо взгляды», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияСШАДжо Байден
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