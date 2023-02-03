СМИ: западное оружие через Украину расползается по всему миру
Поставки вооружения Украине со стороны Западных стран грозят обернуться бесконечным насилием и кровопролитием в Европе и за ее пределами, сообщает South China Morning Post.
По данным китайского издания, достаточно доказательств того, что оружие Запада из Украины переправляется на черные рынки, откуда расползается по всему миру, провоцируя гонку вооружений. Такая политика накачивания Киевом оружием может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии.
С начала конфликта коллективный Запад направил Украине вооружения на миллиарды долларов, а в ходе прошедшего саммита на авиабазе «Рамштайн» члены Североатлантического альянса обязались передать Киеву новую помощь, назвав ее «беспрецедентной» по своему масштабу.
Немецкий канцлер Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения отправить танки Украине, сообщил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, большинство в Германии пришло в ужас из-за объявления о поставках оружия украинским Вооруженным силам.
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