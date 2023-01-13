СМИ: Запад поспешил отправить технику Украине из-за страха перед Россией
Поспешность поставок вооружения Украине объясняется опасностью наступления российских войск грядущей весной, способного свести на нет достижения ВСУ. Об этом заявила газета The New York Times.
По мнению обозревателей издания, представители западной элиты все отчетливее выражают опасение, что возможности Киева подготовиться к отражению предполагаемого весеннего наступления российской армии весьма ограничены. Поэтому, полагает The New York Times, следует предоставить Украине ранее не поставлявшееся из-за страха спровоцировать Россию современное оружие.
Ранее в США предположили, что немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе из-за сложного технического обслуживания и сомнительной эффективности в бою. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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