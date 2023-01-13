СМИ: Запад поспешил отправить технику Украине из-за страха перед Россией

По мнению обозревателей издания, представители западной элиты все отчетливее выражают опасение, что возможности Киева подготовиться к отражению предполагаемого весеннего наступления российской армии весьма ограничены. Поэтому, полагает The New York Times, следует предоставить Украине ранее не поставлявшееся из-за страха спровоцировать Россию современное оружие.

Ранее в США предположили, что немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе из-за сложного технического обслуживания и сомнительной эффективности в бою. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

