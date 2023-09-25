Моравецкий потребовал от Шольца не вмешиваться в дела Польши

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц не вмешивался во внутренние дела Варшавы, сообщают СМИ.

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Недовольство Моравецкого вызвало заявление Шольца об ужесточении контроля на границах Шенгенской зоны. По словам премьера Польши, оппозиция искусственно раздула скандал вокруг нелегальной миграции.

Шольц ранее допустил ужесточение контроля на границе Германии из-за нелегальной миграции.

По данным хорватского издания Advance, Германия переманивает из Польши украинских беженцев. Отмечается, что таким образом Берлин хочет восполнить дефицит рабочей силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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