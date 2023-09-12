Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна.
Он отметил, что Польша продлит запрет самостоятельно 15 сентября, если Еврокомиссия не примет такое решение.
Премьер-министр Польши отметил, что Польша не позволит «затопить» себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия. По его словам, важнейшей задачей для Варшавы является защита интересов и возможностей польских фермеров.
Ранее Евросоюз запретил ввоз некоторых продуктов с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ограничения перестанут действовать 15 сентября.
Сообщается, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
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