СВР: Запад хочет поделить Украину между четырьмя странами

Запад намерен фактически оккупировать Украину и разделить ее территорию. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

По ее данным, западные страны активно работают с военно-промышленными компаниями и требуют от них инвестиций, направления ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования на Украину. При этом от Запада потребуется фактическая оккупация страны.

«Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев», — подчеркнули в СВР.

Ведомство отмечает, что территорию страны распределят между этими силами. Так, Черноморское побережье отойдет Румынии, западные регионы — Польше, центр и восток — Германии, север и столица — Великобритании.

Ранее в СВР заявили, что страны НАТО хотят заморозить конфликт на Украине для восстановления боеспособности ВСУ, напоминает Ura.ru.

