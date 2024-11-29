СВР: Запад хочет поделить Украину между четырьмя странами
Запад намерен фактически оккупировать Украину и разделить ее территорию. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
По ее данным, западные страны активно работают с военно-промышленными компаниями и требуют от них инвестиций, направления ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования на Украину. При этом от Запада потребуется фактическая оккупация страны.
«Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране "миротворческого контингента"... Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев», — подчеркнули в СВР.
Ведомство отмечает, что территорию страны распределят между этими силами. Так, Черноморское побережье отойдет Румынии, западные регионы — Польше, центр и восток — Германии, север и столица — Великобритании.
Ранее в СВР заявили, что страны НАТО хотят заморозить конфликт на Украине для восстановления боеспособности ВСУ, напоминает Ura.ru.
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