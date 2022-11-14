СМИ: Запад опасается, что поставляемое Украине оружие может оказаться не в тех руках
Западные страны опасаются, что поставляемое Киеву современное вооружение может оказаться «не в тех руках», сообщает Telegraph.
Эти опасения превратили задачу вооружения украинских сил в деликатный вопрос: с одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц, пишет издание.
В настоящее время эта дилемма становится особенно тяжелой из-за «растущего отчаяния украинских лидеров», которые призывают к все большим поставкам западного оружия.
Более 13 миллионов единиц оружия и военной техники получили Вооруженные силы Украины в течение года. В поставках техники есть образцы новых типов украинского вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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