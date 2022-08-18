СМИ: Запад не предлагает новых антироссийских санкций из-за опасения низкой поддержки
Страны Запада не вводят новых санкционных ограничений против России, опасаясь слабой поддержки таких инициатив со стороны других государств. Об этом пишет Reuters.
Агентство подчеркивает, что все больше стран отказывается от публичной критики России.
«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — отмечается в публикации.
По словам научного сотрудника Университета ООН Ричарда Гована, сейчас все труднее найти «разумные способы наказать» РФ, пишет «Свободная пресса». В дальнейшем поддержка антироссийских ограничений только снизится, отмечает телеканал «360».
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