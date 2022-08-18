СМИ: Запад не предлагает новых антироссийских санкций из-за опасения низкой поддержки

Страны Запада не вводят новых санкционных ограничений против России, опасаясь слабой поддержки таких инициатив со стороны других государств. Об этом пишет Reuters.

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Агентство подчеркивает, что все больше стран отказывается от публичной критики России.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — отмечается в публикации.

По словам научного сотрудника Университета ООН Ричарда Гована, сейчас все труднее найти «разумные способы наказать» РФ, пишет «Свободная пресса». В дальнейшем поддержка антироссийских ограничений только снизится, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЗападСанкции Против России
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