ООН: расследованием дела о подрыве «Северных потоков» должны заниматься компетентные органы
Расследованием дела о терактах на газопроводах «Северные потоки» должны заниматься компетентные органы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
«Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями», – заявил он. Так он отреагировал на сообщения о том, что к взрывам причастна проукраинская группировка.
Хак отметил, что организация не получала эту информацию «из первых рук», поэтому оценить ее достоверность не представляется возможным.
Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Жители Липецка получили несколько посылок с предметами, похожими на боеприпасы
- ООН: расследованием дела о подрыве «Северных потоков» должны заниматься компетентные органы
- США: в ближайшее время на Украине заработает ПВО Patriot
- В Ленинградской области с оторвавшихся льдин сняли более 80 человек
- Бербок прокомментировала диверсии на «Северных потоках»
- Беременная девушка пострадала в массовой автоаварии в Санкт-Петербурге
- Нацразведка США назвала Россию крупнейшей киберугрозой
- СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для теракта в России
- В США рассказали, когда проявится полный эффект от частичной мобилизации в России
- В центре Тбилиси происходят столкновения между спецназом и протестующими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru