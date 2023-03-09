ООН: расследованием дела о подрыве «Северных потоков» должны заниматься компетентные органы

«Определенно, это должно быть расследовано различными компетентными властями», – заявил он. Так он отреагировал на сообщения о том, что к взрывам причастна проукраинская группировка.

Хак отметил, что организация не получала эту информацию «из первых рук», поэтому оценить ее достоверность не представляется возможным.

Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».

