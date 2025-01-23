Как заявил командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс, после завершения украинского конфликта произойдет возрождение и восстановление России. «Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — указал он.

Командующий корпусом быстрого реагирования Североатлантического альянса генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс считает, что в случае начала нового конфликта войска России будут «гораздо лучше готовы», так как они показали способность адаптироваться к изменениям на поле боя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт вокруг Украины не закончится ни завтра, ни послезавтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

