СМИ: Запад начнет готовиться к новому конфликту с Москвой после Украины
Западные страны начнут готовиться к новому конфликту с Москвой после окончания боевых действий на Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники в Минобороны Великобритании.
Как заявил командующий британской полевой армии генерал-лейтенант Майк Элвисс, после завершения украинского конфликта произойдет возрождение и восстановление России. «Это будет гонка за переориентацию и восстановление конвенциональных средств сдерживания в эпоху стратегической конфронтации», — указал он.
Командующий корпусом быстрого реагирования Североатлантического альянса генерал-лейтенант Рэйф Вуддисс считает, что в случае начала нового конфликта войска России будут «гораздо лучше готовы», так как они показали способность адаптироваться к изменениям на поле боя.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт вокруг Украины не закончится ни завтра, ни послезавтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за изношенности здания
- СМИ: Запад начнет готовиться к новому конфликту с Москвой после Украины
- В Госдуме призвали Трампа не разговаривать с Россией языком силы
- Солнце выбросило черную плазму
- Мизулина обвинила Трампа в кощунстве
- В Госдуме заявили об индексации страховых пенсий в феврале
- Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США
- СМИ: Белый дом отстранил от работы сотрудников, отвечающих за Украину
- Взявший у Зеленского интервью американский блогер намерен поговорить с Путиным
- Полянский: В силах Трампа остановить злонамеренную политику США на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru