СМИ: Запад истощил запасы оружия из-за его поставок на Украину
США и европейские страны столкнулись с проблемой резкого сокращения запасов оружия, предназначенного для поставки на Украину. Об этом, сославшись на собственный источник, сообщила газета Washington Post.
По данным Washington Post, западные страны находятся в затруднительном положении. Дело в том, что сейчас многие виды вооружения уже отправлены Киеву. Как сообщил анонимный собеседник издания, решение проблемы дефицита вооружения возможно лишь при помощи стратегических и долгосрочных действий.
При этом отмечается, что Вооруженные силы России располагают обширными запасами военной техники.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к союзникам с просьбой поставлять на Украину все имеющееся оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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