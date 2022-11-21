СМИ: Запад истощил запасы оружия из-за его поставок на Украину

США и европейские страны столкнулись с проблемой резкого сокращения запасов оружия, предназначенного для поставки на Украину. Об этом, сославшись на собственный источник, сообщила газета Washington Post.

Во Франции призвали прекратить поставки оружия на Украину

По данным Washington Post, западные страны находятся в затруднительном положении. Дело в том, что сейчас многие виды вооружения уже отправлены Киеву. Как сообщил анонимный собеседник издания, решение проблемы дефицита вооружения возможно лишь при помощи стратегических и долгосрочных действий.

При этом отмечается, что Вооруженные силы России располагают обширными запасами военной техники.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к союзникам с просьбой поставлять на Украину все имеющееся оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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