СМИ: Запад истощил запасы оружия из-за его поставок на Украину

По данным Washington Post, западные страны находятся в затруднительном положении. Дело в том, что сейчас многие виды вооружения уже отправлены Киеву. Как сообщил анонимный собеседник издания, решение проблемы дефицита вооружения возможно лишь при помощи стратегических и долгосрочных действий.

При этом отмечается, что Вооруженные силы России располагают обширными запасами военной техники.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратился к союзникам с просьбой поставлять на Украину все имеющееся оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

