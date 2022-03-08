СМИ: закон о запрете импорта российской нефти могут внести в конгресс в ближайшие дни

Проект закона о запрете на импорт российской нефти могут внести на рассмотрение конгресса США на текущей неделе, сообщает Politico со ссылкой на лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.

Болгария не поддержит новые санкции против российской нефти

«Покидая встречу лидеров демократов в палате, Хойер сказал, что законопроект о запрете импорта российской нефти окажется на рассмотрении "на этой неделе"», — написал корреспондент издания на своей странице в Twitter.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ, это является следствие заявлений политиков Европы

Накануне нефть сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефтьКонгресс США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры