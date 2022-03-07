Болгария не поддержит новые санкции против российской нефти
7 марта 202223:18
Болгария не поддержит новые санкции российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, передает РИА Новости.
Петков отметил, что намерен просить исключения для страны, если ЕС введет новые санкции против российских энергоресурсов. Он отметил, что такие санкции могут оказать серьезное влияние на экономику страны.
Болгарский премьер также признал, что страна «слишком зависима» от нефти и газа РФ.
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7 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru