СМИ: Речи Трампа становятся всё более бессвязными
Речи бывшего американского президента Дональда Трампа становятся всё более бессвязными, сообщает The New York Times.
По данным издания, это может указывать на его когнитивное угасание. Газета провела обзор митингов, интервью, заявлений и постов политика в социальных сетях. Признаки перемен появились с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году. С течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и всё больше зацикленными на прошлом, говорится в статье.
В настоящее время речи Трампа на митингах длятся в среднем 82 мин по сравнению с 45 мин в 2016 году. Лидер республиканцев теперь использует ругательства на 69% чаще, чем когда впервые баллотировался в президенты. Данные тенденции могут стать показателем явных когнитивных изменений политика.
По мнению экспертов, в случае его победы Трамп может войти в Овальный кабинет с множеством потенциальных проблем, включая сердечно-сосудистые риски, последствия покушения в июле, снижение когнитивных способностей и возрастные изменения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Речи Трампа становятся всё более бессвязными
- В странах Южной Европы могут появиться пустыни
- Отложено возвращение российского космонавта с МКС
- В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ оппозиционер Дадин
- Появились кадры удара «Искандера» по судну с оружием под Одессой
- В Турине появился баннер с поздравлением Путина
- Экс-аналитик ЦРУ: Зеленского могу ликвидировать
- Израиль не исключил удары по ядерным объектам Ирана
- Лерчек отметила день рождения под домашним арестом
- Умер младший брат певицы Мадонны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru