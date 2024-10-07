СМИ: Речи Трампа становятся всё более бессвязными

По данным издания, это может указывать на его когнитивное угасание. Газета провела обзор митингов, интервью, заявлений и постов политика в социальных сетях. Признаки перемен появились с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году. С течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и всё больше зацикленными на прошлом, говорится в статье.

В настоящее время речи Трампа на митингах длятся в среднем 82 мин по сравнению с 45 мин в 2016 году. Лидер республиканцев теперь использует ругательства на 69% чаще, чем когда впервые баллотировался в президенты. Данные тенденции могут стать показателем явных когнитивных изменений политика.

По мнению экспертов, в случае его победы Трамп может войти в Овальный кабинет с множеством потенциальных проблем, включая сердечно-сосудистые риски, последствия покушения в июле, снижение когнитивных способностей и возрастные изменения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

