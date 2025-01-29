СМИ: Задержанных в Тунисе россиян распределили в трех тюрьмах

Задержанных в Тунисе в поселении Хайдра 11 россиян распределили по трём разным тюрьмам, сообщает РИА Новости.

Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями

Как заявил брат одного из них, изначально задержанных граждан РФ планировали содержать в Морнагии, однако «из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам».

Ранее в посольстве РФ в Тунисе назвали причину задержания российских туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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