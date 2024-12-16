Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями

Из 11 задержанных российских туристов, арестованных в Тунисе, трое содержатся в тюрьме Mornaguia, известной строгими условиями. Об этом рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных.

Она также сообщила, что группа направлялась в небольшое селение Хайдра, чтобы посетить античные памятники Римской Империи, но потеряла связь в ноябре.

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Позднее стало известно, что туристов задержали местные правоохранительные органы, но причины до сих пор неясны. Родственники обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, разместив петицию на сайте Change.org.

По словам невесты, условия содержания в тюрьме Mornaguia далеко от комфортных — там плохая еда, одеяла и матрасы. Известны случаи пыток и жестокого обращения с заключенными. В декабре 2019 года тунисские власти выпустили руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия, но в январе 2023 года в Mornaguia прошла голодовка заключенных в знак протеста против «нечеловеческих» условий. В октябре 2023 года из этой тюрьмы сбежали пять опасных преступников, передает «Радиоточка НСН».

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