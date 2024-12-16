Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями

Из 11 задержанных российских туристов, арестованных в Тунисе, трое содержатся в тюрьме Mornaguia, известной строгими условиями. Об этом рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных.

Она также сообщила, что группа направлялась в небольшое селение Хайдра, чтобы посетить античные памятники Римской Империи, но потеряла связь в ноябре.