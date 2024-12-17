В посольстве РФ в Тунисе назвали причину задержания российских туристов

Российские туристы, задержанные в Тунисе, находились в населенном пункте Хайдра, который расположен близ тунисско-алжирской границы, и находится под особым контролем местных сил безопасности, сообщил NEWS.ru со ссылкой на посольство РФ в Тунисе.

Там уточнили, что на этой территории располагаются объекты «чувствительной инфраструктуры», которые находятся в введении министерства обороны республики.