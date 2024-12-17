В посольстве РФ в Тунисе назвали причину задержания российских туристов

Российские туристы, задержанные в Тунисе, находились в населенном пункте Хайдра, который расположен близ тунисско-алжирской границы, и находится под особым контролем местных сил безопасности, сообщил NEWS.ru со ссылкой на посольство РФ в Тунисе.

Там уточнили, что на этой территории располагаются объекты «чувствительной инфраструктуры», которые находятся в введении министерства обороны республики.

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Помимо прочего там подчеркнули, что ситуация в приграничье остается напряженной в связи с присутствием там террористических ячеек.

Ранее стало известно, что в Тунисе задержали 11 российских туристов, трое из которых содержатся в тюрьме Mornaguia, известной строгими условиями. По данным невесты одного из задержанных, группа направлялась в небольшое селение Хайдра, чтобы посетить античные памятники Римской Империи, с ней была потеряна связь в ноябре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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