СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для теракта в России

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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