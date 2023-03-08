СМИ: задержанного в Белоруссии диверсанта готовили для теракта в России

Омбудсмен Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять Боррель: военная миссия ЕС подготовит свыше 11 тысяч украинских военнослужащих к концу марта СМИ: генсек ООН Гутерриш заявил о необходимости продлить зерновую сделку СМИ: беспорядки происходят в центре Афин «Роскосмос»: российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с Международным женским днем