Короля Саудовской Аравии госпитализировали с высокой температурой
Саудовский монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд госпитализирован из-за недомогания, сообщило местное информационное агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.
Главу государства госпитализировали в больницу Ас-Салам Палас в Джидде. 88-летний король проходит медицинское обследование.
«Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений», - говорится в заявлении канцелярии.
В прошлом месяце король уже проходил медобследование в Джидде. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавляет страну с января 2015 года, передает «Радиоточка НСН».
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