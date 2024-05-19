Короля Саудовской Аравии госпитализировали с высокой температурой

Главу государства госпитализировали в больницу Ас-Салам Палас в Джидде. 88-летний король проходит медицинское обследование.

«Лечащая медицинская бригада решила провести ряд обследований, чтобы проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений», - говорится в заявлении канцелярии.

В прошлом месяце король уже проходил медобследование в Джидде. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавляет страну с января 2015 года, передает «Радиоточка НСН».

