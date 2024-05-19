СМИ: в аэропорту Екатеринбурга самолет переехал человека

По информации издания, пострадавшим оказался техник аэропорта. Инцидент произошел, когда мужчина осматривал шасси воздушного судна перед вылетом. Пилот не дождался разрешающего сигнала и привел самолет в движение. Сотрудник оказался под колесами машины.

Техника доставили в больницу с переломами. Команду самолета отстранили от полетов.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково грузовик повредил крыло самолета. Пострадавших нет, на рейс направили другой борт, передает «Радиоточка НСН».

