СМИ: в аэропорту Екатеринбурга самолет переехал человека

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет «Уральских авиалиний» переехал человека, пишет Telegram-канал Ural Mash.

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По информации издания, пострадавшим оказался техник аэропорта. Инцидент произошел, когда мужчина осматривал шасси воздушного судна перед вылетом. Пилот не дождался разрешающего сигнала и привел самолет в движение. Сотрудник оказался под колесами машины.

Техника доставили в больницу с переломами. Команду самолета отстранили от полетов.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково грузовик повредил крыло самолета. Пострадавших нет, на рейс направили другой борт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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