В парке на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили чемодан с оружием

В чемодане находилось шесть пистолетов и более 350 патронов. Информации о моделях огнестрельного оружия нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее в Санкт-Петербурге оперативники обнаружили склад боеприпасов в квартире. Об этом полиции стало известно после семейной ссоры, в результате которой местный житель выстрелил в своего 49-летнего сына, передает «Радиоточка НСН».

