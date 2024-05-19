В парке на Мосфильмовской улице в Москве обнаружили чемодан с оружием
В парке на Мосфильмовской улице на западе Москвы обнаружили чемодан с оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на столичные правоохранительные органы.
В чемодане находилось шесть пистолетов и более 350 патронов. Информации о моделях огнестрельного оружия нет.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранее в Санкт-Петербурге оперативники обнаружили склад боеприпасов в квартире. Об этом полиции стало известно после семейной ссоры, в результате которой местный житель выстрелил в своего 49-летнего сына, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru