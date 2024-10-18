СМИ: За детонацию пейджеров в Ливане отвечали спецбатарейки

Агенты, создавшие пейджеры, придумали батарею, в которой были спрятаны небольшой мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей. Агенты создали ряд интернет-магазинов, которые были нужны, чтобы создать ощущение долгого нахождения на рынке.

После покупки пейджеров членами «Хезболлы» в феврале эти устройства проверяли на наличие бомб через сканеры, но они ничего не смогли обнаружить.

Производителям пейджеров пришлось за несколько лет до операции придумывать собственный бренд, запускать рекламные ролики и подделывать сертификаты, чтобы внушить доверие «Хезболле».

Ранее стало известно, что члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

