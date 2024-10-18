СМИ: За детонацию пейджеров в Ливане отвечали спецбатарейки
Батареи внутри взорванных в Ливане пейджеров, которые использовало шиитское движение «Хезболла», содержали кумулятивные заряды, сообщает Reuters.
Агенты, создавшие пейджеры, придумали батарею, в которой были спрятаны небольшой мощный заряд пластичной взрывчатки и детонатор, невидимый для рентгеновских лучей. Агенты создали ряд интернет-магазинов, которые были нужны, чтобы создать ощущение долгого нахождения на рынке.
После покупки пейджеров членами «Хезболлы» в феврале эти устройства проверяли на наличие бомб через сканеры, но они ничего не смогли обнаружить.
Производителям пейджеров пришлось за несколько лет до операции придумывать собственный бренд, запускать рекламные ролики и подделывать сертификаты, чтобы внушить доверие «Хезболле».
Ранее стало известно, что члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru