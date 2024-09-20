СМИ: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов
Члены шиитского движения «Хезболла» поличили пейджеры марки Gold Apollo за несколько часов до их взрыва. Об этом сообщает Reuters.
Источник агентства из службы безопасности движения указал, что раздача гаджетов продолжалась, несмотря на то что их проверка ещё не завершилась.
По его словам, один из членов «Хезболлы» получил пейджер 16 сентября, при этом гаджет сдетонировал, будучи еще не распакованным.
Собеседник Reuters также добавил, что после взрыва пейджеров движение запустило проверку всех электронных устройств, однако не успели завершить её до детонации раций.
Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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