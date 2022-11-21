СМИ: Япония направит $91 млн не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам

Японское правительство намерено безвозмездно предоставить 12,8 млрд иен ($91 млн), Министерство иностранных дел в рамках программы поддержки развития направит средства государствам, которые выступили против резолюции с осуждением российской спецоперации. В частности, 2,9 млрд иен ($20 млн) получит Лаос, 1,7 млрд иен ($12 млн) — Вьетнам, 1,6 млрд иен ($11 млн) — Иран, пишет РИА ФАН.

Министерство финансов Японии потребовало пересмотреть программу поддержки: по данным ведомства, подобные гранты не помогут добиться стабильности в мире, отмечает телеканал «360». Однако японский МИД отказался это делать, пояснив, что помогает организациям, а не странам, и в каждом конкретном случае определяет, насколько уместна помощь.

