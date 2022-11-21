СМИ: Япония направит $91 млн не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам
Япония решила оказать помощь неправительственным организациям 19 стран, не поддержавших осуждение России в ООН. Об этом сообщает телеканал NHK.
Японское правительство намерено безвозмездно предоставить 12,8 млрд иен ($91 млн), Министерство иностранных дел в рамках программы поддержки развития направит средства государствам, которые выступили против резолюции с осуждением российской спецоперации. В частности, 2,9 млрд иен ($20 млн) получит Лаос, 1,7 млрд иен ($12 млн) — Вьетнам, 1,6 млрд иен ($11 млн) — Иран, пишет РИА ФАН.
Министерство финансов Японии потребовало пересмотреть программу поддержки: по данным ведомства, подобные гранты не помогут добиться стабильности в мире, отмечает телеканал «360». Однако японский МИД отказался это делать, пояснив, что помогает организациям, а не странам, и в каждом конкретном случае определяет, насколько уместна помощь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 217 / сут.
Умерли
391 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 443 / сут.
- Володин: Зеленский должен предстать перед трибуналом
- СМИ: Япония направит $91 млн не поддержавшим антироссийскую резолюцию странам
- Депутат Госдумы Гурулев призвал подготовиться к «серьезной обороне» в Крыму
- Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о ситуации на Запорожской АЭС
- СМИ: Госдума рассмотрит закон о выходном дне 31 декабря
- Токаев с 82,02% голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане
- В России могут начать строить дома с площадками для дронов
- Британия: поставляемое Киеву оружие могут получить террористы
- Назван способ получить пассивный доход
- Стало известно, что Британия закупает российскую нефть через другие страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru