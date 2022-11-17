Японский премьер заявил о договоренности с Си Цзиньпином не допустить ядерной войны

Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином не допустить применения ядерного оружия, сообщают «Известия».

Японский премьер-министр рассказал об этом на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке.

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«Я подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, и условился с Си Цзиньпином о недопустимости применения ядерного оружия и развязывания ядерной войны», — сказал Кисида.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Си ЦзиньпинЯдерная БезопасностьТайваньКитайЯпония
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