Японский премьер заявил о договоренности с Си Цзиньпином не допустить ядерной войны
Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином не допустить применения ядерного оружия, сообщают «Известия».
Японский премьер-министр рассказал об этом на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке.
«Я подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, и условился с Си Цзиньпином о недопустимости применения ядерного оружия и развязывания ядерной войны», — сказал Кисида.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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