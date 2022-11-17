Японский премьер заявил о договоренности с Си Цзиньпином не допустить ядерной войны

«Я подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе, и условился с Си Цзиньпином о недопустимости применения ядерного оружия и развязывания ядерной войны», — сказал Кисида.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

