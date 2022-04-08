СМИ: Япония может выслать из страны часть российских дипломатов

По данным СМИ, японский кабмин обсуждает введение таких ограничений.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о новых антироссийских санкциях на пресс-конференции в пятницу, пишет Газета.ру.

Между тем издание Mainichi Shimbun сообщает, что Токио намерен отложить эмбарго на поставки российского угля. Несмотря на стремление Евросоюза запретить энергоносители из РФ, Япония хочет продолжить закупки угля в России, отмечает РЕН ТВ.

