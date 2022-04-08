СМИ: Япония может выслать из страны часть российских дипломатов
Правительство Японии рассматривает возможность высылки части российских дипломатов в качестве одной из санкционных мер на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает телеканал Fuji TV.
По данным СМИ, японский кабмин обсуждает введение таких ограничений.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о новых антироссийских санкциях на пресс-конференции в пятницу, пишет Газета.ру.
Между тем издание Mainichi Shimbun сообщает, что Токио намерен отложить эмбарго на поставки российского угля. Несмотря на стремление Евросоюза запретить энергоносители из РФ, Япония хочет продолжить закупки угля в России, отмечает РЕН ТВ.
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