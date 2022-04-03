В Японии усиление антироссийских санкций назвали единственным вариантом действий

«На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», — приводит его слова РИА Новости.

Министр заявил, что «нельзя отрицать» негативного влияния на экономику Японии на фоне ввода новых санкций. При этом он также признает, что японским компаниям в РФ «будет сложно продолжать вести бизнес», если ситуация на Украине не выйдет из кризиса.

По мнению министра, снизить давление санкций можно «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», пишет Газета.ru.

Ранее японские власти ввели ограничительные меры против четырех компаний и трех физических лиц из России, сообщает Министерство иностранных дел страны. Отмечается, что это связано с нарушением положений резолюций СБ ООН по КНДР.

