В Японии усиление антироссийских санкций назвали единственным вариантом действий

Единственным вариантом действий в рамках украинского кризиса является усиление санкций против России. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK.

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«На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», — приводит его слова РИА Новости.

Министр заявил, что «нельзя отрицать» негативного влияния на экономику Японии на фоне ввода новых санкций. При этом он также признает, что японским компаниям в РФ «будет сложно продолжать вести бизнес», если ситуация на Украине не выйдет из кризиса.

По мнению министра, снизить давление санкций можно «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден», пишет Газета.ru.

Ранее японские власти ввели ограничительные меры против четырех компаний и трех физических лиц из России, сообщает Министерство иностранных дел страны. Отмечается, что это связано с нарушением положений резолюций СБ ООН по КНДР.

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Фото: digital.gov.ru
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