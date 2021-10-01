СМИ: взрывы прогремели на севере Афганистана
Серия мощных взрывов прогремеоа в северной афганской провинции Парван, сообщает местный телеканал Afghanistan International.
По информации телеканала, инцидент произошёл в городе Чарикар, который находится в 70 км от Кабула. После того, как прогремели взрывы, в населённом пункте началась перестрелка.
Источники телеканала предполагают, что боевые действия ведут боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» и бойцы Фронта национального сопротивления, которое признаёт власть радикалов.
Ранее талибы объявили о начале операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в восточной провинции Нангархар.
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