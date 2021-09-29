СМИ: Талибы начали операцию против ИГ в Кабуле и Нангархаре

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило о начале операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в восточной провинции Нангархар и столичном регионе Афганистана. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

В сентябре в Нангархаре произошло несколько взрывов и вооруженных нападений, ответственность за которые взяло на себя ответвление ИГ группировка «Исламское государство в Хорасане». Кроме того, сторонники боевиков заявляли об ответственности за ракетные атаки в Кабуле.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид назвал сообщения о присутствии боевиков ИГ и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Афганистане сфабрикованными. Кроме того, Муджахид подчеркивал, что ИГ не представляет угрозы для талибов.

